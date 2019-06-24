الايطالية لينا سينيزي تغني في القاهرة

انسامد - 24 يونيو - حزيران - انها المغنية الايطالية القادمة من نابولي لينا سينيزي و التي وقفت مؤخرا تؤدي اجمل اغنياتها علي مسرح المعهد الثقافي الايطالي بالقاهرة..



و تقول المغنية الكفيفة سينيزي في حديثها الي انسامد .. ان الاغنية النابوليتانية هي حالة من الترجمة تؤكد ان الفن يمكنه تحويل الالم الاكثر عمقا الي شعور بالسعادة ..



و قد قام المركز الاثري للمعهد الثقافي الايطالي بالقاهرة بالتعاون مع متحف تاتيلي ستاتالي اوميرو في انكونا بمبادرة كبيرة بمساعدة المغنية علي التعرف باللمس علي اثني عشرة قطعة اثرية معروضة بالمتحف المصرى .



و قد اطلق علي سينيزي اسم شاعرة الموسيقي و ذلك لحلاوة غنائها فهي تؤدي الاغنيات الكلاسيكية و النابوليتانية الاكثر شعبية بالصبغة العريقة للامس و اليوم تصحبها لغة موسيقية تعكس تأثرها بموسيقي الجاز.



و يعكس صوتها الدافئ نوستالجيا محببة و مشاعر عميقة تمنح صوتها طابعا مميزا ..



وقد قامت المغنية الايطالية في الواقع بترجمة العديد من الاغاني النابوليتانية الي اللغة الفرنسية ويضم البومها الاخير " روحي المزدوجة" 10 اغنيات منها و قد ابدي الرئيس الفرنس ايمانويل ماكرون تقديره لها.



و بمناسبة العيد القومي الفرنسي في 14 يوليو 2018 ارسلت البومها الاخير الي الرئيس الفرنسي الذي رد عليها بخطاب يقول فيه ان ترجماتها للاغنيات باللغة الفرنسية تعكس نفس القوة الروحية مثل لغتها الام".



فيما يتعلق بمرضها اشارت سينيزي الي ان المرض اصاب عينيها عندما كان عمرها 32 عاما و لا يسمح لها سوي برؤية الخيال و الظلال ثم قالت و رغم ذلك فانني في منتهي السعادة ..



و اضافت "لقد كتبوا عني أنني ابدي فعلًا في أغنياتي الكثير من الحب تجاه أولئك الذين يستمعون لي "،" هو الحب العميق الذي اكنه للحياة و للمستقبل ".



و يصاحبها رافائيل شيروبينو في اغنياتها بالعزف علي البيانو و هو الذي ساعدها علي انتقاء اغنيات البومها الجديد.



