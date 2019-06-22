نيونورك تايمز تحتفل ب ناتاليا جينزبرغ

أنسامد - 22 يونيو / حزيران / - إحتفلت نيويورك تايمز هذا الأسبوع ب ناتاليا جينزبرغ، "كواحدة من أكبر الكتاب الإيطاليين" بعد نشر مؤلفين جديدين لها أعاد للقراء الأمريكيون اكتشاف رواية إيطالية أخرى.



توفت ناتاليا جنيزبرغ عام 1991 عن عمر يناهز 75 عاما ،ونشرت رواية جينزبرج للسيرة الذاتية عام 1963 بعنوان "معجم العائلة" في ترجمة جديدة لجيني ماكفي قبل عامين، وتم إعادة نشر مؤلفين أخريين هما "القلب الجاف" و "السعادة على هذا النحو"، بما في ذلك واحد في ترجمة جديدة.



ستتاح رواية "The Dry Heart" لعام 1947 في ترجمة فرانسيس فريناي الكلاسيكية من عام 1949 مرة أخرى اعتبارا من 25 يونيو، بينما تمت إعادة ترجمة "السعادة، على هذا النحو" .



كانت صحيفة نيويورك تايمز قد أشادت ب بجينزبرج مع نعي صاغه ويليام هـ. هونان في عام 1991 ، واشارت أنها قبل عام واحد، أخبرت جينزبرج الروائية الأمريكية ماري جوردون أنها كتبت عن الأسرة لأن "كل شيء يبدأ هناك".



