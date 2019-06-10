اليترا لمبورجيني تصدر البومها الاول

انسامد - 10 يونيو - حزيران - تصدر اليترا لامبورجيني البومها الاول يوم 14 يونيو ..هذه النجمة الجديدة ، هي واحدة من أكثر الشخصيات شعبية في الوقت الحالي بين الشباب الإيطالي ، حيث لديها 4.2 مليون متابع من معجبيها علي انستجرام ..



ولدت في 17 مايو 1994 في بولونيا ليس لديها اسم شهرة و لكنها احدي بنات عائلة لامبورجيني موطن السيارات الفاخرة. جدها ، فيروتشيو ، هو مؤسس واطلق عليها اسم ميورا مثل السيارة الرياضية التي أنتجت بين عامي 1966 و 1973.



و قد ساهم في شهرتها انها كانت احدي المدربين ذي فويس 2019 و الذي يذاع علي راي دو و لكنها حققت نجاحا مدويا باغنيتها بم بم و التي حصدت 4.3 مليون مشاهدة في اقل من اسبوع اما الان فقد حصل فيديو الاغنية علي 100 مليون مشاهدة وقد اذيعت الاغنية اثناء استراحة مباراة فريق كرة السلة الامريكي في لوس انجلوس في يناير 2018 .



في خريف عام 2018 ، عادت إلى الراديو مع فيلم لاتيني "مالا " تم تصميمه وكتابته وتسجيله وإنتاجه في ميامي ، بالتعاون مع فريق كاش ماني و العلامة الأمريكية الشهيرة هيت فاكتورى التي أطلقت نجومًا عالميين مثل دريك ، نيكي ميناج ، ليل واين.



و قبل المشاركة في برنامج ذي فويس شاركت في برنامج تليفزيون الواقع علي ام تي في ثم انضمت لفريق ريكانزا من ام تي في و انتهت اخيرا بالمشاركة في مسلسل اكس اون ذا بيتش و هي حلقات جديدة تقدمها ام تي في.



https://www.youtube.com/watch?v=h3oUC_tJRsg