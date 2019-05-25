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الاحتفال بمرور 200 عام على قصيدة ليوباردي " إنفينيتو"
الحدث سيعقد يوم 28 ماي, في مدينة ريكاناتي، حيث ولد للشاعر
    أنسامد - 25 مايو / ايار - تستعد مدينة ريكاناتي للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لأشهر قصائد جياكومو ليوباردي الشهيرة "إنفينيتو" (إنفينيت) في عام 2019.

    وللاحتفال بواحدة من أكثر قصائد إيطاليا شهرة وشعبية، قامت الكونتيسة أوليمبيا ليوباردي، أحد أحفاد الشاعر، بتنظيم إحتفالية - بالإشتراك مع وزير التعليم ماركو بوسيتي - حيث تقوم مجموعة من الطلاب من جميع أنحاء إيطاليا بقراءة القصيدة معا في 28 مايو الساعة 11:30 ، وذلك من خلال فيديو فلاش موب.

    سيظهر حوالي 2000 طالب في في ريكاناتي، المدينة الأم للشاعر، إلى جانب الشباب في جميع أنحاء إيطاليا في برنامج مباشر على إذاعة الدولة RAI وكذلك في مقاطع الفيديو التي سيتم نشرها على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.

    وقالت أوليمبيا ليوباردي ل أنسا "أحلم أن يقوم أعضاء مجلس الشيوخ والبرلمان، إلى جانب أيضا كبار المسؤولين في الدولة بفعل نفس الشيء".

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