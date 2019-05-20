مصمم ازياء فالنتينو من عالم الموضة الي عالم السينما

انسامد - 20 مايو - ايار - ابدي بييرباولو بيتشيولي رئيس قسم التصميم الإبداعي لبيت ازياء فالنتينو شغفا كبيرا بالسينما لذلك سيتوجه الي مهرجان كان حيث انه يشارك في انتاج فيلم الفتاة المذهلة من اخراج لوكا جوادانيينو .



و يقول "إن عروض الأزياء تقترب من السينما بعض الشيء فيما يتعلق باختيار الملابس ، والموديلات التي يجب أن تفسرالمواقف و المشاهد والموسيقى ، و الديكور .. يجب أن تخبر الملابس العالم عن الشخصية قدر الإمكان.. الموضة هي فيلم داخلي ".



و يقول ان السينما والأزياء الراقية ، قصة حميمة بين روما ونيويورك حول العلاقة بين الأم المسنة وابنتها في محيط برجوازي عالٍ ، او في اطار قصة خرافية قد تعكس حالة من الترف باستخدام الحرير اللامع وألالوان المتألقة. كانت بدايات بيتشيولي في مهرجان كان السينمائي بفيلم متوسط ​ الطول اللقاء مع طاقم الممثلين جوليان مور ، مارتي كيلر ، ألبا روهرواخر وكذلك بطل الرواية .



و يقول عنه مخرج الفيلم لوكا جوادانينو ان ازياء بيتشيولي تعتبر مصدرا للالهام بالنسبة لي فلم تكن عروض الازياء التي يقدمها مجرد عرض للملابس و لكنها تعكس عمقا كبيرا .



و يقول بيتشيولي انه من خلال الفيلم تعرض 4 مجموعات من الازياء الراقية و تنتمي لبيت ازياء فالنتينو و اضاف " لطالما حلمت بان اكون مخرجا سينمائيا و لكن عندما اكتشفت عالم الموضة و قدرته علي تجسيد القصص قررت ان اصبح مصمما للازياء و هذا بالنسبة لي التطور الطبيعي للحلم الذي طالما رغبت فيه".



