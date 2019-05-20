مصمم ازياء فالنتينو من عالم الموضة الي عالم السينما

انسامد - 20 مايو - ايار - ابدي بييرباولو بيتشيولي رئيس قسم
التصميم الإبداعي لبيت ازياء فالنتينو شغفا كبيرا بالسينما لذلك
سيتوجه الي مهرجان كان حيث انه يشارك في انتاج فيلم الفتاة
المذهلة من اخراج لوكا جوادانيينو .
و يقول "إن عروض الأزياء تقترب من السينما بعض الشيء فيما يتعلق
باختيار الملابس ، والموديلات التي يجب أن تفسرالمواقف و المشاهد
والموسيقى ، و الديكور .. يجب أن تخبر الملابس العالم عن الشخصية
قدر الإمكان.. الموضة هي فيلم داخلي ".
و يقول ان السينما والأزياء الراقية ، قصة حميمة بين روما ونيويورك
حول العلاقة بين الأم المسنة وابنتها في محيط برجوازي عالٍ ، او في
اطار قصة خرافية قد تعكس حالة من الترف باستخدام الحرير اللامع
وألالوان المتألقة.
كانت بدايات بيتشيولي في مهرجان كان السينمائي بفيلم متوسط
الطول اللقاء مع طاقم الممثلين جوليان مور ، مارتي كيلر ، ألبا
روهرواخر وكذلك بطل الرواية .
و يقول عنه مخرج الفيلم لوكا جوادانينو ان ازياء بيتشيولي تعتبر
مصدرا للالهام بالنسبة لي فلم تكن عروض الازياء التي يقدمها مجرد
عرض للملابس و لكنها تعكس عمقا كبيرا .
و يقول بيتشيولي انه من خلال الفيلم تعرض 4 مجموعات من الازياء
الراقية و تنتمي لبيت ازياء فالنتينو و اضاف " لطالما حلمت بان
اكون مخرجا سينمائيا و لكن عندما اكتشفت عالم الموضة و قدرته علي
تجسيد القصص قررت ان اصبح مصمما للازياء و هذا بالنسبة لي التطور
الطبيعي للحلم الذي طالما رغبت فيه".