Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - شخصيات
إصدار طابع بريدي في الذكرى الثلاثين لوفاة سيرجيو ليون
    أنسامد - 2 مايو -/ آيار - أصدر مكتب البريد الإيطالي طابعا يوم الثلاثاء لإحياء الذكرى الثلاثين للمخرج الكبير سيرجيو ليون.

    ويظهر الختم على الطابع شخصيةالشرير من تحفة "One Upon A Time In The West" التي قام بها هنري فوندا.

    ليون ، الذي توفي في 30 أبريل 1989 عن عمر يناهز الستين ، تم اعتباره مخترع النوع "السباغيتي الواسترن"(أي شخصيةالواسترن الإيطالية) من بطولة كلينت إيستوود.

    تضمن أسلوب سيرحيو ليون الرائد في صناعة الأفلام لقطات عن قرب مع لقطات طويلة.

    وشملت أفلامه أفلام الحركة و الإثارة مثل The Last Days of Pompeii (1959) و The Colossus of Rhodes (1961) ، و Dollars Trilogy of Westerns التي تضم : Fistful of Dollars (1964) ، و For Dollars More (1965) والخير والشر والقبيح (1966) ؛ ذات مرة في الغرب Once Upon a Time in the West ( (1968) ؛) ودراما الجريمة Once Upon a حدث ذات مرة في أمريكا time in America(1984)، بطولة روبرت دي نيرو وجيمس وودز.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    البط يتسابق في العمل الخيري في ميرانو

    ألبوم الصور