إصدار طابع بريدي في الذكرى الثلاثين لوفاة سيرجيو ليون

أنسامد - 2 مايو -/ آيار - أصدر مكتب البريد الإيطالي طابعا يوم الثلاثاء لإحياء الذكرى الثلاثين للمخرج الكبير سيرجيو ليون.



ويظهر الختم على الطابع شخصيةالشرير من تحفة "One Upon A Time In The West" التي قام بها هنري فوندا.



ليون ، الذي توفي في 30 أبريل 1989 عن عمر يناهز الستين ، تم اعتباره مخترع النوع "السباغيتي الواسترن"(أي شخصيةالواسترن الإيطالية) من بطولة كلينت إيستوود.



تضمن أسلوب سيرحيو ليون الرائد في صناعة الأفلام لقطات عن قرب مع لقطات طويلة.



وشملت أفلامه أفلام الحركة و الإثارة مثل The Last Days of Pompeii (1959) و The Colossus of Rhodes (1961) ، و Dollars Trilogy of Westerns التي تضم : Fistful of Dollars (1964) ، و For Dollars More (1965) والخير والشر والقبيح (1966) ؛ ذات مرة في الغرب Once Upon a Time in the West ( (1968) ؛) ودراما الجريمة Once Upon a حدث ذات مرة في أمريكا time in America(1984)، بطولة روبرت دي نيرو وجيمس وودز.