إصدار طابع بريدي في الذكرى الثلاثين لوفاة سيرجيو ليون

أنسامد - 2 مايو -/ آيار - أصدر مكتب البريد الإيطالي طابعا يوم
الثلاثاء لإحياء الذكرى الثلاثين للمخرج الكبير سيرجيو ليون.
ويظهر الختم على الطابع شخصيةالشرير من تحفة "One Upon A Time In
The West" التي قام بها هنري فوندا.
ليون ، الذي توفي في 30 أبريل 1989 عن عمر يناهز الستين ، تم
اعتباره مخترع النوع "السباغيتي الواسترن"(أي شخصيةالواسترن
الإيطالية) من بطولة كلينت إيستوود.
تضمن أسلوب سيرحيو ليون الرائد في صناعة الأفلام لقطات عن قرب مع
لقطات طويلة.
وشملت أفلامه أفلام الحركة و الإثارة مثل The Last Days of Pompeii
(1959) و The Colossus of Rhodes (1961) ، و Dollars Trilogy of
Westerns التي تضم : Fistful of Dollars (1964) ، و For Dollars
More (1965) والخير والشر والقبيح (1966) ؛ ذات مرة في الغرب Once
Upon a Time in the West ( (1968) ؛) ودراما الجريمة Once Upon a
حدث ذات مرة في أمريكا time in America(1984)، بطولة روبرت دي
نيرو وجيمس وودز.