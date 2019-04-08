لا بينالي دي فينيسيا يكرم النحات الأمريكي جيمي دورهام

أنسامد - 8 إبريل / نيسان - قال منظمو معرض الفن الدولي لا بينالي دي فينيسا La Biennale di Venezia إن النحات الأمريكي والكاتب والشاعر جيمي دورهام سيحصل على جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر لهذا العام في الدورة الثامنة والخمسين ل لا بينالي دي فينيسيا وقد اتخذ القرار مجلس إدارة La Biennale برئاسة باولو باراتا ، بناء على توصية من أمين المعرض الدولي الثامن والخمسين للفنون ، رالف روجوف.



سيتم منح الجائزة للنحات الأمركي يوم السبت ، 11 مايو 2019 في كا جيوستينيان ، البندقية ، خلال افتتاح بينالي آرتي.



قال البينالي في بيان "شارك الفنان جيمي دورهام (الولايات المتحدة الأمريكية ، 1940) كفنان وفنان وكاتب وشاعر في العديد من الإصدارات من بينالي آرتي (1999 و 2001 و 2003 و 2005 و 2013) والعديد من المعارض الدولية الأخرى مثل Documenta. (1992 ، 2012) ، ويتني بينالي نيويورك (1993 ، 2003 ، 2014) ، وبينالي اسطنبول (1997 ، 2013) والعديد من العروض الجماعية الأخرى ".



