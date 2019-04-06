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افتتاح معرض Antonio Canova في نابولي
يستمر المعرض حتى 30 يونيو في المتحف الأثري الوطني
    أنسامد 6 أبريل /نيسان - افتتح يوم الجمعة في المتحف الأثري الوطني في نابولي (MANN) معرضا عن أنطونيو كانوفا ، النحات الكلاسيكي الجديد في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.

    سيعرض المعرض "Canova e l'Antico" ، الذي يستمر حتى 30 يونيو ، لأول مرة في المدينة الساحلية أكثر من 110 أعمال فنية نحتها هذا النحات، بما في ذلك روائع مستعارة من متحف الأرميتاج في سان بطرسبرغ.

    سيتم عرض أعمال Canova ، بما في ذلك The Three Graces و Hebe ، من الأرميتاج ، وكذلك تمثال Peace of High بارتفاع ثلاثة أمتار ، بجانب المجموعة الدائمة للمتحف.

    وقد أعار متحف الأرميتاج المجموعة المكونة من ستة تماثيل في سان بطرسبرغ لأول مرةإلى المتخف الأثري الوطني في نابولي، وذلكل في إطار بروتوكول تعاون.

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