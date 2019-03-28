فيلم " Dogman" يحصد جوائز الأوسكار الإيطالية

أنسامد - 28 مارس /آذار - كان فيلم Dogman ل Matteo Garrone هو الفائز الأكبر في جوائز ديفيد دي دوناتيلو David di Donatello الرابعة والستين يوم الأربعاء، حيث حصل على تسعة جوائز، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو أصلي.



الفيلم مستوحى من قصة بيترو دي نيجري، وهو مربي الكلاب في حي ماجليانا في روما الذي قام بتعذيب وقتل الملاكم جيانكارلو ريتشي بعد حبسه في قفص صغير في قضية صدمت إيطاليا قبل 30 عاما.



فاز مارسيلو فونتي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي لعام 2018 عن أدائه في دوجمان.



يشتهر الممثل ماتيو جاروني الذي يبلغ 50 عاما، بفيلمه الشهير Gomorrah لعام 2008 استنادا إلى كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف Roberto Saviano.



