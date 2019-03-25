مارتينا كولومباري تعلن عن اول مسرحياتها"المرتفعات الروسية"

انسامد - 25 مارس - اذار - اعلنت ملكة جمال ايطاليا السابقة عن عام 1991 مارتينا كولومباري و الممثلة السينمائية الحالية انها ستخوض تحدي التمثيل المسرحي لاول مرة .



و اشارت انها تلتقي الممثل كورادو تيديسكي حيث يعدون للعمل المسرحي " المرتفعات الروسية " و هو من تاليف اريك اسو وتلعب فيه ادوار 4 سيدات و سيبدأ العرض المسرحي في الخريف القادم .



وقالت مارتينا علي هامش مهرجان السينما كورتينا ميتراجيو و الذي عقد في الفترة من 19 الي 25 مارس الحالي انها عملت بمجال الموضة ولها مكانتها كموديل دولية الي ان انجبت منذ 15 عاما ابنها اكيلي من لاعب الكرة في فريق ميلانو اليساندو كوستاكورتا .



و هنا ايقنت ان جمالها نقمة عليها حيث قالت ملكة الجمال ابنة ال 44 ربيعا " كنت بدأت اكره جمالي و اعاني من الاحباط .. و هنا بدات اعمل علي نفسي و عدت الي الدراسة و القرأة عدت الي ذاتي و احببتني من جديد".



و عن حياتها الخاصة تقول انها متزوجة من مدافع ميلان السابق منذ يونيو 2004 و انها تعاني من الغيرة الشديدة و تأسف لانفصال والديها منذ 5 سنوات بعد حياة زوجية طويلة.



