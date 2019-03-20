آل بانو يطلب تعويضات من أوكرانيا

أنسامد - 20 مارس / آذار - قال آل بانو يوم الاثنين إنه قد يقاضي أوكرانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أن وضعته على قائمتها السوداء للتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي بزعم دعمه لروسيا.



كما حث المغني المخضرم وزير الخارجية على التدخل للحصول على رفع فوري لإسمه من القائمة السوداء.



وقال آل بانو كاريسي أيضا إنه سيطلب تعويضات من أوكرانيا، وسيتم تحويل عائداتها إلى جمعية خيرية.



ومن جهته اشار كريستيانو ماجاليتي محامي المغني "لن نتوقف. سنذهب إلى أبعد من ستراسبورج لأن هذا يمكن أن يكون سابقة خطيرة. آل بانو مواطن في العالم وصديق للجميع، يجب أن يكون حرا في الذهاب إلى أوكرانيا ؛ نطلب من حكومتنا التدخل على الفور لأنهم هاجموا ظلما رمز الموسيقى الإيطالية." وحث ماجاليتي وسائل الإعلام على عدم "التعامل مع هذه القضية بسطحية وخفة، بل يجب مناقشتها بطريقة تتناسب مع غضب رجل تعرض لظلم كبير".



