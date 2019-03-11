العالم يودع دونا ماريلا انييلي

انسامد - 11 مارس - اذار - ودع العالم ماريلا انييلي وهي جامعة تحف، وكاتبة سير ذاتية، ومصورة، ونجمة اجتماعية من إيطاليا فهي ايضا الأميرة ماريلا الأستقراطية من العائلة الملكية كارلوجي. وقد دع فريق يوفنتوس دونا ماريلا التي ولدت في فلورنسا وتزوجت جياني أنييلي في 1953 وظلت إلى جانبه حتى توفي في 2003.



كانت دونا ماريلا عضواً في مجلس أمناء معهد سولك في سان دييجو (كاليفورنيا) والمجلس الدولي لمتحف الفن الحديث في نيويورك.



كما كانت نائبة رئيس مجلس إدارة بالاتسو جراتسي في فينيسيا، ورئيسة "I 200 del FAI" في ميلانو، وكذلك رئيسة جمعية تورينو للفنون المعاصرة ونائب رئيس اللجنة الوطنية لكليات العالم المتحد.



في أكتوبر 2000، حصلت على وسام الاستحقاق بالجمهورية الإيطالية برتبة الضابط الأكبر.



