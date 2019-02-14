ايطالية تقود الاوركسترا في الاوبرا الوطنية البريطانية

انسامد - 14 فبراير - شباط - فالنتينا بيليجي هي واحدة من نساء قليلات اللاتي تقدن الاوركسترا وهي بنفس كفاءة القادة الرجال ...



فرغم شعرها الطويل المنسدل علي ظهرها فهي ترتدي السموكن السوداء و تتميز باشاراتها الحاسمة و الناعمة في نفس الوقت .



هذه الشابة التي تبلغ 35 عاما اقتحمت عالما كان مازال قاصرا علي الرجال ..و ستقود الاوركسترا يوم 20 فبراير الجاري علي مسرح الاوبرا الوطنية البريطانية لتقديم رائعة لابوهيم لجاكومو بوتشيني و التي طال انتظارها .



ولدت فالنتينا في فلورنسا و تعلمت في اكاديميات سانتا شيشيليا ثم كيجيانا ثم بيليدجي و اصبحت الان اول ايطالية تنضم لبرنامج قيادة الاوركسترا بالاكاديمية الملكية في لندن .



و قد ساعدتها دراستها الدولية علي الفوز بالعديد من الجوائز و علي الانضمام للاوركسترا السيمفوني لولاية سان باولو البرازيلية و العمل الي جانب الموسيقار مارين السوب و ذلك قبل ادارة مسرح ساو بيدرو للريبرتوار الايطالي.



و يعتبر تقديم لابوهيم علي مسرح الاوبرا الوطنية البريطانية تحديا كبيرا لفالنتينا في احد المواسم التي تتميز بالتواصل بين كبري الاوركسترات الاوروبية و البريطانية و من بينها اوركسترا الفيلهارموني الملكي و اوركسترا الفيلهارمونيا و الاوركسترا الوطني لويلز ..هذا بالاضافة الي التزاماتها المحددة مسبقا مع اوركسترا ايطاليا ديلا توسكانا وأوركسترا دي تورينو.



قالت فالنتينا في حديث صحفي " الخيال الجمعي يصور قائد الاوركسترا عادة كرجل عجوز اشيب و في النهاية هو رجل..لذلك عندما تقف امرأة علي راس الاوركسترا يتعين عليها ان تتمتع بقيادة قوية لها" بالنسبة للا بوهيم لندن ستقود فالنتينا مجموعة مكونة من60 موسيقارا مختفين في الحفرة بالاضافة الي المغنيين علي المسرح و امام حشد كبير من الجمهور ..بيد ان هذا التحدي لا يشكل لها اي نوع من الرهبة