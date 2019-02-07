إنعقاد مؤتمر النساء والأديان في روما

أنسامد - 7 فيراير/ شباط / - تعقد الدورة الثامنة لمؤتمر النساء والأديان ، تحت عنوان "صنع الفارق" ، في روما يومي الخميس والجمعة في مؤسسة ماركو بيسو، والذي يعد تجمعا دوليا يركز على الحوار والمشاركة بين العلوم واللاهوت والمؤسسات.



ومن المقرر أن تلقي السيناتور الإيطالية ليليانا سيجر محاضرة تتحدث فيها عن "مجتمع الكراهية" ، وتتناول خطاب الكراهية بين الشباب وعلى وسائل الإعلام الاجتماعية، وستتحدث كيت ماكلوي ، من مؤتمر رسامة المرأة ، عن معركة رسامة النساء الكهنة في الكنيسة الكاثوليكية.



كما تقوم المؤرخة ريتانا أرميني بإلقاء محاضرة بعنوان "المرأة تستطيع أن تفعل كل شيء"، وستقود الصحافية ليلى الحوسي محاضرة عن المرأة في الإسلام بعنوان "حمية نفسك لا تكشف نفسك؟".



وسيتولى غورانا أونجينوفيتش وجاسنا جوزيليتش من المعهد النرويجي لحقوق الإنسان بجامعة أوسلو إجراء مناقشة حول الصراع المخطط بهدف القضاء على الاختلافات العرقية والدينية من خلال عمليات الاغتصاب العرقي والإبادة السكانية.



سوف يشرحون كيف صنفت محكمة العدل الدولية هذه الأعمال وأدانتها باعتبارها جرائم حرب أكثر فتكا من الأسلحة.



وسيتحدث حاخام روما الرئيسي ، ريكاردو دي سيغني ، عن الحوار مع حديث بعنوان "الرجل العظيم - المرأة العظيمة".



ستلقي هورا أبوال محاضرة حول المعاني المتعددة للكلمات واللغة ، وستتحدث المديرة التنفيذية للجيش الإيطالي ستيفانيا بونالدي عن تجربتها في الجيش ، وسيجتمع العديد من الأشخاص الآخرين للمشاركة خلال يومي إنعقاد المؤتمر.



في الصورة: السيناتور الإيطالية ليليانا سيجر