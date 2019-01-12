زاهي حواس يحصل على جائزة "المدينة القديمة نوتو" من إيطاليا

أنسامد - 12 يناير /كانون الثاني/ - حصل عالم الآثار المصرية الدكتور الدكتور زاهي حواس على جائزة المدينة القديمة (نوتو) بصفته أشهر عالم آثار في العالم، وذلك في حفل ضخم حضره نائب عمدة مدينة (نوتو) بصقلية بإيطاليا، وعدد من المثقفين والأدباء الإيطاليين. وقالت نائب العمدة - في كلمتها خلال الحفل، اليوم السبت - إن الدكتور زاهي حواس أعطى لدول البحر المتوسط شخصية من خلال برامجه الآثرية في التليفزيونات العالمية، واستطاع أن يضع اسمه في قلوب العالم أجمع من خلال نشر الثقافة والتراث العالمي. ومن جانبه..



أعرب حواس عن سعادته وفخره بتلك الجائزة، داعيا الإيطاليين لزيارة مصر والتمتع بآثارها الفريدة.. مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تعليمات للانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير عام 2020. وأكد الانتهاء من موسيقى أوبرا توت عنخ آمون نهاية مايو القادم، والتي ستعرض في الذكرى المئوية لاكتشاف المقبرة تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير.. لافتا إلى أنها سوف تبهر العالم من خلال الحبكة الدرامية والموسيقى.وشدد حواس على أن الثقافة هي التي تقرب الشعوب، وأن الأهرامات وأبو الهول وتوت عنخ أمون والمومياوات استطاعت أن تعيد الحب بين المصريين والإيطاليين.وبدورهم.. طالب الحضور "حواس" بأن يرأس بعثة أثرية مصرية إيطالية لاستخراج آثار المدينة (نوتو) التي دمرها الزلازل إلى النور .. كما أعطى عدد من مندوبي المدينة الجائزة لحواس، وهي عبارة عن خريطة المدينة على طبق يحمل تفاصيل المدينة الآثرية.



ويعود تاريخ مدينة (نوتو) إلى القرن الرابع ق.م إلى أن جاء زلازل ودمر المدينة الأثرية تماما عام 1700م، ودفنت تحت الأرض وبعد ذلك تم بناء المدينة الحديثة عام 1993 م وتم إعادة بناء 35 كنيسة وكاتدرائية وحوالي 12 قصرا من قصور أغنياء المدينة، ونظرا لجمال المدينة فقد وضعت اليونسكو هذه المدينة ضمن مناطق التراث العالمي عام 2001.



