مواطن مصري يتبرع بـ10 وحدات غسيل كلوي لمستشفى بالشرقية

أنسامد - 24 نوفمبر / تشرين الثاني/ - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أهمية التكافل الاجتماعى والدور الوطنى الذى يقوم به المواطن المصري بتبرعاته فى بناء وتكافل المجتمع، وذلك حيث تبرع أحد المواطنين المصريين بـ10 وحدات غسيل كلوي من أحدث الطرازات لصالح قسم الغسيل الكلوي في مستشفى ديرب نجم المركزي بمحافظة الشرقية.



وقالت وزيرة الهجرة - في بيان للوزارة اليوم /السبت/ - "إن المصريين في الخارج حريصون على تقديم الدعم والمساعدة لبلدهم بأشكال المختلفة، وينتهزون الفرص حتى يردوا جزءا مما يصفونه بالجميل الذي قدمته مصر لكل أبنائها في الخارج.. وهذا ما نلمسه ونستشعره من خلال سعي أعداد كبيرة من المصريين في الخارج ورغبتهم في التواجد بجانب الوطن في هذه المرحلة الفارقة حتى نعبر بمصر إلى ما تستحقه".



