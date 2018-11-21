ابو الغيط يعرض الأوضاع بالمنطقةأمام حوار عربي متوسطي في روما

انسامد - 21 نوفمبر - تشرين الثاني - يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر "حوارات المتوسط".الذي يعقد في العاصمة الايطالية "روما"، حيث يعرض تطورات الأوضاع بالمنطقة والمشكلات العربية الساخنة وعلي رأسها الوضع في سورية وليبيا واليمن، الي جانب القضية الفلسطينية وانعكاساتها علي الأمن والاستقرار في حوض المتوسط " شماله وجنوبه" وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن مشاركة أبو الغيط في أعمال هذا المؤتمر السنوي تأتي في إطار السعي لإجراء نقاشات هامة وتدعيم الاتصالات مع كبار المسئولين الدوليين وأعلام السياسة والاقتصاد والفكر من منطقتي شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه الذين يشاركون في أعمال المؤتمر،وذلك حول القضايا ذات الأولوية للجامعة العربية، وأخذاً في الاعتبار أن أحد الأهداف الرئيسية لعقد المؤتمر هو خلق حالة من الحوار البناء والإيجابي حول أهم القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على ضفتي المتوسط.



وأوضح عفيفي أنه من المنتظر أن يستعرض الأمين العام اليوم" الخميس" خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، رؤية الجامعة العربية تجاه الوضع الإقليمي بشكل عام، وسبل وفرص استعادة الاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما من المقرر أن يجري الأمين العام مقابلات ثنائية هامة مع عدد من كبار المسئولين الدوليين على هامش أعمال المؤتمر.



من جانب آخريقوم وزير الخارجية المصري "سامح شكري " بزيارة هي الأولي له إلي العاصمة البلغارية، صوفيا تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإجراءمشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الأهمية التي توليها مصر لتوطيد العلاقات مع شركائها في شرق أوروبا.



وفي هذا الصدد ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير تأتي لاستثمار الزخم الذي تولّد في أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بهارئيس الوزراء البلغاري "بويكو يوريسوف" إلى مصر في أكتوبر الماضي، والتي شهدت الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.



وكشف حافظ انه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري خلال الزيارة بكل من الرئيس البلغاري، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية،التي سوف تتطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن بحث القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة عابرة الحدود والهجرة غير الشرعية والأزمات في الشرق الأوسط.



