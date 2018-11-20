دبي: مايكل كورس يحتفل بمتجر رئيسي جديد في الشرق الأوسط

انسامد - 20 نوفمبر - تشرين الثاني - انتقلت علامة مايكل كورس إلى متجرٍ جديدٍ في دبي مول هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وأطلقت بالتزامن مع هذا نسخة خاصة للشرق الأوسط من حقيبة اليد Whitney الشهيرة.



يستمر دبي مول بكونه وجهة التسوّق الأولى في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة بشكلٍ عام، مع العلامات التجارية العالمية التي يضمها وطبعاً مع المطاعم وأماكن الترفيه المتنوعة التي توجد فيه.



تمثّل علامة مايكل كورس أحد العلامات التجارية الرائدة للموضة، ونظراً لجمهورها الواسع في المنطقة، ورغبةً منها في عرض كمية أكبر من تصاميمها، انتقلت مؤخراً إلى متجرٍ رئيسي جديدٍ في دبي مول، هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.



وبفضل هذه التوسعة لمتجر مايكل كورس الرئيسي في دبي، ستُتاح لكم تجربة تشكيلة أوسع من منتجات مايكل كورس، من بينها مجموعة كاملة من مايكل مايكل كورس، حقائب يد وأحذية من مجموعة مايكل كورس وملابس جاهزة وأكسسوارات من مايكل كورس للرجال للمرة الأولى.



تم تقديم مجموعة مايكل كورس للمرة الأولى عام 1981 لتعكس قمة الفخامة. تؤسس هذه المجموعة القوة الجمالية لتقوم بدور حجر الزاوية في عروض أزياء مايكل كورس النصف سنوية. بمناسبة افتتاح المتجر، تقدم العلامة نسخة خاصة من حقيبة اليد ويتني للشرق الأوسط، تجمع بين التصميم الراقي وتعدد الاستخدامات، وتتألق بحرف M الذي يرمز إلى العلامة، بشكلٍ مميّز في الجهة الأمامية من الحقيبة، كذلك تتميز بقفل لامع ومميّز يعمل بالضغط.



تتوفر هذه النسخة الخاصة بلون أزرق أدميرال مع تفاصيل باللون الذهبي، من بينها حزام قابل للتعديل من جلد وسلسلة للحمل بالكتف للاحتفال بافتتاح المتجر الجديد في دبي مول وبإطلاق النسخة الحصرية من حقيبة ويتني، استضافت علامة مايكل كورس حفلاً مميزاً في سوهو بيتش دبي حضره مئات المدعويين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات الرائدة في دبي ومدوني الموضة والجمال، وسط أجواءٌ غنية ساحرة عززتها الموسيقى التي وضعها كل من منسّق الأسطوانات الفرنسي الدي جي سيباستيان بيرين ومنسقة الأغاني الدي جي تالا السمان.



تقدّم علامة مايكل كورس سلسلة من المنتجات تحت اسم مايكل كورس كوليكشن ومايكل مايكل كورس ومايكل كورس للرجال وتشتمل على أكسسوارات وملابس جاهزة وأحذية وتشكيلة كاملة من العطور. توجد متاجرها في الإمارات العربية المتحدة في مول الإمارات ودبي مول وسيتي ووك وسيتي سنتر مردف وروبنسونز في دبي فستيفال سيتي وأبوظبي مول وياس مول والغاليرا والعين مول.



الصورة للمصمم مايكل كورس