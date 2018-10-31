القاهرة، فنانة إيطالية في بينالي الخط العربي

أنسامد - 31 أكتوبر / تشرين الأول / - تم إختيار الفنانةالإيطالية، أنطونيلا ليوني، ضيفة شرف من بين تسعة ضيوف شرف في بينالي الفن الدولي للخط العربي المقام في القاهرة، مما يمثل تقديرا رسميا للتواصل بين الثقافات المتوسطية.



إن أنطونيلا ليوني المقيمة في العاصمة المصرية هي أول إيطالية تحصل على لقب ضيفة الشرف من خلال عرض ثلاثة من إعمالها الخاصة في المعرض الحالي القام حتى يوم السبت 3 نوفمبر في قصر الفنون في القاهرة.



أما ضيوف الشرف الآخرين، كما ورد في موقع البينالي، فهم من الصين، وتونس، والأردن، والكويت، وبولندا، ولبنان، والجزائر، وفلسطين كما يعرض فنانون آخرون من إندونيسيين وبنجلاديش أعمالهم أيضا في هذا الحدث الفني .



وحصلت أنطونيلا ليوني، كما تذكر إحدى كتب سيرتها الذاتية، على دبلومة في الفن الشرقي في جامعة رويال هولواي في لندن حيث تميزت في فنون الزخرفة في العالم الإسلامي. كما حصلت أيضا على دبلومة من أكاديمية الخط العربي بباب اللوق في القاهرة.



وصرحت ليوني ل أنسامد أن لوحة "الله جميل ويحب الجمال" هي أحد أعمالها المعروضة في البينالي، وقد زينت بأناقة بزخارف الأرابيسك. في عمل آخر، مع خلفية مظلمة، أضافت ليوني أن "ك ح ي ع ص" هي الحروف التي تبدأ بها سورة مريم والتي لا يعرف معناها"، مشيرة أن الحروف مكتوبة علي ورق على شكل رخامي ويصاحبها قلوب بيضاء في شكل تجريدي لتمثيل الحب النقي لمريم".



ويسمي فن الخط في الإسلام على وجه الخصوص غالبا "الخط الإسلامي".



وتخصص هذه الطبعة من البينالي لعميد الخط العربي، سيد إبراهيم، حيث تم عرض 53 عملا له. (أنسامد).



