وفاه أيقونة السينما المصرية جميل راتب عن 92 عاما

أنسامد - 19 سبتمبر /أيلول/ - أعلن التهامى هانى، مدير أعمال الفنان جميل راتب، عن وفاة أيقونة السينما المصرية الممثل القدير، صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر 92 عاما.



رحل الفنان جميل راتب عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض فى سنواته الأخيرة، وتميز الراحل بتاريخه الفنى الطويل والأعمال المسرحية التى قدمها على مدار مشواره الفنى فى مصر وفرنسا، خاصة أن مشواره الفنى حافل بالأعمال والأمجاد، وخلال السطور التالية نرصد حياة أيقونة السينما المصرية جميل راتب.



عمل فى مهن كثيرة قبل شهرته منها كومبارس، ومترجم، ومساعد مخرج، لكن أول ظهور سينمائى له كان عام 1946 فى فيلم "أنا الشرق" من بطولة الممثلة الفرنسية، كلود جودار، وجورج أبيض، وحسين رياض، وتوفيق الدقن، ثم عاد إلى فرنسا مرة أخرى.وعمل مع النجم العالمى أنطونى كوين كمساعد مخرج فى مسرحية "زيارة السيدة العجوز".



ويعد فيلم "الصعود إلى الهاوية" نقطة التحول الرئيسية فى مشواره مع السينما المصرية.هو أحد الفنانين الذين وصلوا إلى العالمية بأكثر من فيلم، مثل الفيلم الأميركى "Trapeze" والفيلم الفرنسى - التونسى - البلجيكى "A Summer in La Goulette" وكذلك الفيلم الفرنسي "To Commit a Murder".



كان فى إحدى الفترات حديث الصحافة العالمية، وكانت الصحف الفرنسية دائماً ما تتحدث عن أعماله وموهبته الاستثنائية.



كرّمه مهرجان القاهرة السينمائى هذا العام على مسيرته الحافلة بالنجاحات التى تخطت حدود السينما المصرية إلى العالمية.



تزوج لمرة واحدة فى حياته من فتاة فرنسية كانت تعمل بالتمثيل، واعتزلته بعد ذلك، وتفرغت للعمل كمديرة إنتاج، ثم منتجة منفذة، ثم مديرة مسرح "الشانزليزيه".



قدم 7 أفلام فرنسية و3 أفلام تونسية إنتاج فرنسى مصرى مشترك.



وقد نعته اليوم السفارة الأمريكية في القاهرة وقالت "تقدم سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة تعازيها للأسرة والأصدقاء والملايين من محبي الممثل المصري جميل راتب بعد وفاته، بالإضافة إلى عمله الاستثنائي في السينما المصرية، ويتذكره الأمريكيون باعتزاز من دوره في فيلم لورنس العرب".



