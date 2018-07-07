مصر:تمويل 70 مشروعا للسيدات فى حلايب وشلاتين ب5ر1 مليون جنيه

أنسامد - 7 يوليو/ تموز/ - أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن مشروع "مستورة" نجح خلال الأشهر الماضية فى الوصول إلى تمويل أكثر من 70 مشروعا للسيدات فى حلايب وشلاتين بقيمة تصل إلى مليون ونصف المليون جنيه .



وقالت والى في تصريحات صحفية اليوم إنه تم تبسيط إجراءات الحصول علي القرض وتم اقتصارها علي صورة بطاقة الرقم القومي فقط نظرا لعدم وجود لجان زكاة بهذه المناطق ، وذلك مساهمة من بنك ناصر في وصول الخدمات لأكبر عدد من المستفيدين وتسهيل الحصول عليها ومنح المرأة فى حلايب وشلاتين فرصا أكثر للتمكين الاقتصادي وزيادة موارد الدخل .



وأضافت انه فى اطار اهتمام البنك بتمويل المشروعات متناهية الصغر وخصوصا فى الصعيد والمناطق الحدودية وتفعيلا لمبادرات الشمول المالى فى المناطق الأكثر فقرا تم توجيه فرق من المتطوعين للترويج لقرض "مستورة" في هذه المناطق بهدف الوصول إلى المناطق النائية والفئات الأكثر فقرا . موضحة أن بنك ناصر الاجتماعي نجح حتى الآن فى تمويل أكثر من 7500 مشروع تقريبا بإجمالي 115 مليون جنيه.



يشار إلى أن مشروع "مستورة" يتم تنفيذه بتمويل قدره 250 مليون جنيه مقدمة من صندوق "تحيا مصر" وموجه للمرأة القادرة علي العمل لانشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، ويسلم في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ نقدية وتتراوح قيمة القرض بين 4 آلاف و20 ألف جنيه يسدد شهريا علي مدي سنتين .



