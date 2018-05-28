انجة لا يستبعد فتح حوار مع الاسد لو تم انتخابه رئيسا لتركيا

انسامد - 28 مايو / ايار - لم يستبعد محرم انجة مرشح الحزب المعارض لحزب الرئيس التركي رجب طيب اردوجان في الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في 24 يونيو القادم اعادة فتح حوار مع الرئيس السوري بشار الاسد في حال ما تم انتخابه رئيسا لتركيا.



في حديث صحفي مع جريدة حريات قال لست متعاطفا او كارها للاسد ولكن ايا من كان الموجود علي رأس الدولة التركية لا يجب ان يتصرف بطريقة انفعالية مشيرا بذلك الي النهج الذي يتبعه اردوجان مؤخرا.



اعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، ترشيح محرم إنجة، النائب عن ولاية يالوفا، لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.



وينتمي حزب الشعب الجمهوري إلى التيار العلماني اليساري، وشكله مصطفى كمال أتاتورك في عام 1923 ليكون أول حزب حاكم في تركيا الحديثة.



ولم يسبق للحزب الحصول على نسبة أعلى من 25 في المئة من أصوات الناخبين في دولة ينتمي أغلبية سكانها إلى التيار المحافظ.



