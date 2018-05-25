راعي الفنون الأيطالي إيمانويل يشكو البيروقراطية الإيطالية

أنسامد - باليرمو، 25 مايو /آيار - شجب راعي الفنون الإيطالي إيمانويل إيمانويل البيروقراطية التي تعوق مبادراته الفنية والخيرية في باليرمو.



جاءت هذه التصريحات يوم أمس الخميس في متحف علم الطيور القديم "فيلا مالفيتانو" في العاصمة الصقلية، حيث يقام معرضا لتماثيل البرونز يروج له إيمانويل من خلال مؤسسة "الثقافة والفن".



وقال إيمانويل منأثرا "لقد فعلت الكثير من الأشياء في إسبانيا، في البرتغال وأيضا في تونس والجزائر، ولم يكن لدي مشاكل، هنا فقط لا أستطيع أن أرد لبلادي ما منحتنى الحياة" ويرغب إيمانويل الذي يبلغ 80 عاما التبرع بمعدات للبحث الطبي، إحياء منطقة زين، رمز الضواحي المتدهورة في المدينة، وتمويل ترميم الآثار، والكنائس والأعمال الفنية في باليرمو عاصمة الثقافة الإيطالية، هذا العام.



لكن مشروعه يتعارض مع قواعد البيروقراطية في إيطاليا، حيث قال "كل يوم تنشأ مشكلة، تحتاج هنا إلى ختم، لا يوجد تصاريح وكل شيء يتوقف".



وفي النهاية أكد إيمانويل أنه يتمسك بمشروعه وسيواصل جهوده، معربا عن أمله "أن يحدث تغيرا عاجلا أم آجلا" .

في الصورة:تفاصيل من فسيفساء كنيسة سانتا ماريا ديل أميراغليو، أحد المعالم الأثرية التسعة التي تحميها منظمة اليونسكو في باليرمو