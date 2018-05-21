نادين لبكي تفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان

أنسامد - 21مايو / آيار - فازت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزة لجنة التحكيم عن فيلمها "كفرنحوم"، في ختام الدورة الـ 71 لمهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك حسبما أفاد موقع "لوريون لوجور".



ويحكي الفيلم قصة صبي صغير يعيش في أحد أحياء بيروت الفقيرة، والذي يحاول من دون جدوى منع تزويج شقيقته الصغرى التي بلغت سن الزواج.



وبسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الطفل والحياة الصعبة التي يحياها يقرر مقاضاة والديه.



وقالت نادين لبكي اثناء تتويجها بالجائزة "شكرا جزيلا على هذه الجائزة المذهلة ، إنها فرصة كبيرة لفيلم صغير صنعناه في المنزل كأسرة. بينما أحتفل معكم بالسينما ، لا يمكنني عدم التفكير في تلك الفتاة الصغيرة التي تسمي سيدرا ، والتي قامت بدور سحر ، شقيقة زين ، في الفيلم". واشارت نادين لبكي " يمكننا تغيير شيء ما. أنا أؤمن بشدة بسلطة السينما. لا تصنع السينما فقط للترفيه والحلم ، فهي ايضا تجعل الناس يفكرون ، لإظهار ما لا يمكن رؤيته ، لنقول ما لا يمكننا قوله".



واختتمت لبكي " أود أن أهدي هذه الجائزة لبلدي الذي استقبل اكبر عدد من اللاجئين في العالم برغم كل ما مر به".



ومن ناحيته، حرص رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، على تهنئة نادين لبكي بفوزها بالجائزة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".



وقال الحريري في حسابه علي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي " ‏مبروك للمخرجة نادين لبكي وكل طاقم فيلم "كفرناحوم" الفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي. كل لبنان يفتخر بنجاحك يا نادين".



