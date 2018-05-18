إمرأة من الكويت: مها العساكر: فهم أعمق للنفس من خلال الفن

أنسامد - 17 مايو/آيار - مها العساكر، فنانة بصرية كويتية تعيش في مدينة نيويورك. هي خريجة برنامج المقارنات الدولية لعام 2014 في الدراسات العامة. تحاول مها من خلال أعمالها الفنية أن يكون لديها فهم أعمق لنفسها وكيفية التعامل مع قضايا الهوية والثقافة، وفقا لموقع "فوج" في نسخته الإيطالية.



وأضاف الموقع إنها تشعر بالفضول حول معنى كونها أنثى والطريقة التي تربت عليها و تستكشف هذه الأمور من خلال ممارستها الفنية البصرية.



وقد برز عمل مها في العديد من المعارض في مدينة نيويورك، الإمارات العربية المتحدة والكويت. ظهرت أعمالها كجزء من "الفن على الورق" في مانهاتن، "مشروع ميامي"، و "آرتماركيت - هامبتون".



حول المشروع وقالت مها العساكر "منذ أن وطأت قدمي مدينة نيويورك قبل أربعة أعوام، كان الناس يسألونني دائما عن هويتي، من أنا وماذا أكون ؟! أفكارهم الإجتماعية المسبقة التي وصمت نساء الشرق الأوسط بالعار جعلتهم يعتقدون أن النساء مقيدات في الكويت.

