موضة: سايتا، لذلك أنا أغطي.. وأجد الخليج غنيا

(رودولفو كالو) أنسامد - القاهرة - 9 مايو - قال مصصم أزياء المطربين المصمم الإيطالي جيانلوكا سايتا أنه في أزيائه يغطي حتى المعصمين، ولكن بإستخدام الأقمشة الخفيفة ويظهر التفاصيل لكن بحشمة. وأضاف مصمم نجوم الأغنية الإيطالية - الذي يحتفظ بجزء من مجموعاته لعملائه في الخليج - أن أزيائه مستوحاة من الزخارف التي يطلبها نجم العرض لخلق ملابس مخصصة للسيدات الثريات القادرات .



وفي حديث لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا على هامش عرض الباليه "لا بايادير" الذي أقيم مؤخرا في القاهرة والإسكندرية، قال المصمم - البالغ من العمر 34 عاما الذي صمم أزياء هذا العرض - "نحن دائما نقوم بمجموعات متعددة ذات نطاق واسع نسبيا لاننا نحاول تقديم مقترحات يمكن أن تكون مناسبة لهذا الجمهور الإسلامي".



وأضاف سايتو: "المرأة العربية لها متطلباتها الخاصة: أولا، نسيج الأقمشة الذي لا ينبغي أن يكون ثقيلا أكثر من اللازم ولكنه مرن وخفيف لأنهم يعيشون في الدول الحارة".



أشار سايتو "هناك عدد قليل من النساء لهن عقلية أوروبية ليس لديهم مشكلة في شراء تصميماتي، ولكن من ناحية أخرى، هناك عدد آخر من النساءأكثر صرامة، الذين يحتاجون إلى الملابس التي تغطيهم بالكامل، على سبيل المثال تغطي الأذرع، مع السماح بإبراز بعض المعالم".



وقال أيضا " هؤلاء السيدات مثل الفنانين، يرغبن هذه الملابس الثمينة حيث توجد أيضا عملية تحديد كلفة هذا الفستان الذي يستمر تفصيله ساعات وساعات "،كاشفا أن "العائلة المالكة السعودية أيضا فعلت ذلك وطلبت تطريز الماس والبلورات والأحجار."