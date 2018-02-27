ايمان همام عارضة ازياء مصرية مغربية تتجه نحو العالمية

انسامد - 27 فبراير / شباط - قالت شركة ريفلون الامريكية لمستحضرات التجميل في حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان عارضة الازياء الهولندية ذات الاصول العربية ايمان همام اكتشفت عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها ..و في اليوم التالي علي اكتشافها كانت علي متن احد القطارات متوجهة الي باريس للمشاركة في عروض اسبوع الموضة .



إيمان همام (من مواليد 5 أكتوبر 1996) عارضة أزياء هولندي من أصل مصري ومغربي.. وقد ظهرت على غلاف مجلة فوج الأمريكية مرتين و تقول همام انها ترغب في العيش بطريقة اكثر جرأة لمساعدة الفتيات الصغيرات و المرأة بشكل اوسع علي التحرر حتي تتمكن من تحقيق احلامهن و رغباتهن في الحياة.



تم اكتشافها بواسطة وكالة كود الهولندية عام 2010 و في عام 2013 ارسلتها الوكالة الي باريس حيث قدمت العرض الاهم في مسيرتها و هو افتتاح عرض ازياء جيفنشي .



ظهرت إيمان في عدة مجلات عالمية أهمها مجلة "فوغ" بنسختها الفرنسية والإيطالية والامريكية، حتى أن رئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور كانت من أهم الداعمات لمسيرة همام.



شاركت همام في أهم عروض الأزياء العالمية مثل برادا وجون بول غوتيية وفيرساتشي وفيندي وديور، وفي عام 2013 ظهرت إيمان في فيلم Nude Area.



وفي عام 2014 إختيرت همام لتشارك في عرض أزياء فيكتوريا سيكريت لربيع صيف 2014 والذي يعتبر من أهم العروض السنوية.



وتشارك حالياً همام في حملة اتش اند ام حيث تعرض مجموعتهم الاخير التي تحمل إسم كونشيوس .



إيمان تتمتع ببشرة سمراء حصلت عليها من جذورها العربية حتى أن ملامح وجهها أقرب للفراعنة من ناحية الفكين والشفاه الممتلئة.. أما من جذورها المغربية فورثت منهم الجاذبية المطلقة والقوام الرشيق.



