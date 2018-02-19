تكريم مصري مميز لأيقونة النضال الجزائري جميلة بوحيرد

انسامد - 19 فبراير / شباط - كرم المجلس القومي للمرأة المصري، الأحد، في احتفالية خاصة نظمها، المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد تقديرا لتاريخها النضالي خلال زيارتها لمصر.



ووفقا لموقع سكاي نيوز عربية، تحل المناضلة الجزائرية ضيفة شرف الدورة الثانية من "مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة"، الذى يُنظم برعاية المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة في مصر، ويحمل هذا العام اسم " جميلة بوحيرد".



ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والسفير عمر أبو عيش سفير مصر بالجزائر، ولفيف من الإعلاميين والفنانيين والشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس.



وقالت رئيسة المجلس، مايا موسى، إن الهدف من الاحتفالية تكريم المناضلة الجزائرية على تاريخها النضالي ودورها في الثورة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي.



ووصلت بوحيرد، السبت، إلى مصر القادمة من الجزائر على متن رحلة مصر للطيران، كونها أيقونة ورمز للنضال ضد الاستعمار الفرنسي، وأعطت للعالم مثالا في أن المرأة دورها في الكفاح لا يقل عن الرجل بل يكمله.



