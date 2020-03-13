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ايطاليا:تعليق لافتات "كل شيء سيكون على ما يرام
    انسامد - 13 مارس - اذار - شاركت عمدة روما ، فرجينيا راجي ، في حملة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس بتعليق لافتة كتب عليها "كل شيء سيكون على ما يرام" من شرفة قاعة المدينة التي تواجه المنتدى الروماني. يدعو المنظمون العائلات في جميع أنحاء إيطاليا لكتابة العبارة جنبًا إلى جنب مع قوس قزح على لافتة أو ورقة وتعليقها من شرفتهم يوم السبت ، 14 مارس ، "لجلب لحظة من الإبداع والأمل" وسط حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا.

    قال مفوض الطوارئ ورئيس الحماية المدنية انجيلو بوريلى اليوم ان عدد الاشخاص الذين لقوا مصرعهم فى ايطاليا بعد اصابتهم بالفيروس التاجى تجاوز الان الف شخص ليصل الى 1016 و 189 اكثر من يوم الاربعاء.

    وقال إن نحو 12839 شخصًا مصابًا حاليًا بالفيروس في إيطاليا ، بزيادة 2249 عن يوم الأربعاء ، و 1258 شخصًا تعافوا من COVID-19 ، بزيادة 213
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