مصر تفتح ابواب سجونها للاعلام الاجنبي

انسامد - 4 مارس - اذار - (بقلم رودولفو كالو) - القناطر الخيرية (مصر) - في ممارسة للشفافية ، فتحت مصر مرة أخرى أبواب سجنها أمام وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات غير الحكومية المصرية التي تدعي أن هناك "ما يتم اخفاءه" وراء القضبان.



وقال اللواء هشام البرادعي ، مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون ، هذا الأسبوع: "السجون مفتوحة: اطلب الإذن و قم بزيارتهم" ، حيث التقى هذا الأسبوع مع ممثلي وسائل الإعلام ، بما في ذلك وكالة الأنباء الإيطالية ANSA ، لزيارة جزء من سجن القناطر النسائي ، على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً شمال غرب وسط القاهرة. "ماذا سنكسب بضربهم؟" تسائل المسؤول الكبير ببلاغة عندما سئل عن التعليق على اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق السجناء في السجون المصرية التي رفعتها عدة منظمات غير حكومية ، لا سيما المنظمات الدولية. وقالت مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة المصرية التي زارت "مركز الإصلاح والتأهيل": "ليس لدينا ما نخفيه" ، فالسجون "مفتوحة لأي شخص يريد رؤيتها". (هذه هي الصياغة الرسمية) لحوالي ألف مكان تم تقديمها على أنها "أكبر" سجن نسائي في مصر.



لم تستلهم الزيارة حالة باتريك جورج زكي ، طالب جامعة بولونيا الذي تم اعتقاله في مصر بسبب دعاية هدامة. في نوفمبر / تشرين الثاني ، كانت هناك زيارات إلى سجنين آخرين ، مع وجود العديد من عمليات التفتيش ، في القاهرة (طرة) وبرج العرب (بالقرب من اسكندرية) ، كما أشار مرسي ، مشددًا على أن عمليات التفتيش هذه متكررة نسبيًا. عُرض على الصحفيين من أربعة إلى خمسة منافذ إعلامية وعدد مماثل من ممثلي المنظمات غير الحكومية فى عدة أماكن في سجن القناطر. حيث أنه تمت زيارة روضة الأطفال ، وغرفة النقاش ، والصيدلية و العيادات و من بينها مكتب طب الأسنان وطب العيون. وقال مرسي إنه من بين أنشطة العلاج الطبيعي التي تمكنت اخر سجينة من الاستمرار فيها حتى بعد إطلاق سراحها من السجن لأنها لا تستطيع تحمل كلفتها في الخارج. ولكن أيضًا هناك فصل دراسي يتكون من 22 مقعدًا به مكاتب خشبية ضخمة تذكرنا بالمواقع الإيطالية من الستينيات لمحو الأمية لدى النزلاء ؛ وورشة حياكة تهدف إلى إعادة التأهيل المهني للسجينات ، تتم متابعتها أيضًا بالتطريز والحرف اليدوية الصغيرة التي تباع في الخارج عبر قنوات مختلفة. على نهر النيل يوجد أيضًا ملعب للكرة الطائرة يستخدمه الصغار وغرفة تستخدم ككنيسة مسيحية حيث تقام القداسات الأرثوذكسية كل يوم إثنين: "مكان موجود في كل سجن مصري" ، وفقًا لمصدر من الموقع. حيث يتم فيه غناء ترنيمة تقول "الله هنا ، دائما بيننا".



و قال اللواء البرادعي إنه بدلاً من ذلك ، لم يتم عرض الزنزانات المكونة من 2-4 مقاعد أو المهاجع التي تصل إلى 20 مكانًا ، والتي يتم فيها تنظيف المراحيض يوميًا.



في رياض الأطفال ، تتلقى الأمهات ( معاملة حسنة بحيث يمكن تسميتهن "مقيمات" وليس "محتجزات") حيث يمكنهن كل أسبوع من زيارة أطفالهن فوق سن الثانية (قبل أن يبقوا دائمًا معهم في المرفق). اما في صالة الاستقبال ، حيث يبرز النزلاء لأنهم يرتدون ملابس بيضاء ، تتم الزيارات كل 15 يومًا للنساء المحكوم عليهن وكل أسبوع "للمشتبه بهن" ، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الكتابة الزرقاء على الفستان: في اليوم الآخر ، بين أكياس الكوكا كولا ، والبرتقال والمناديل الصحية ، رأينا الدموع لامرأة عجوز احتضنها شاب ولكن أيضا ظهر على وجهها بعض الابتسامات. (أنسامد).



