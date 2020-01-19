افتتاح أول مركز لترحيل المهاجرين في سردينيا

أنسامد 19 يناير/ كانون الثاني - سيتم افتتاح أول مركز إقليمي لترحيل المهاجرين في مدينة سردينيا الايطالية في سجن ماكومير السابق في 20 يناير الجاري.



وصرحت نائب رئيس بلدية ماكومير روسانا ليدا قائلة: لقد تم تجديد السجن السابق، وسيتم افتتاحه اعتبارًا من يوم الاثنين، حيث سيكون قادرا على استقبال حوالي 50 شخصًا، مضيفة أنه عند الانتهاء من أعمال التجديد، ستلغ سعة المكان 100 سرير.



وأضافت: لا نعرف ما إذا كان أي شخص سيصل يوم الاثنين أو اننا سنحتاج لبضعة أيام لرؤية أول المهاجرين. لقد عمل مجلس البلدية بشكل كبير في السنوات الأخيرة لافتتاح المركز وسيعمل على أن يكون هناك آثار اقتصادية إيجابية على المدينة.



وتابعت: حصلت إحدى الشركات على عقد الخدمات الداخلية: الكافتيريا والغسيل والتنظيف والخدمات الصحية. كل هذا يخلق الوظائف ويعيد الحيوية للمنطقة.



