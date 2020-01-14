دراسة: النساء الاقل تسببا في حوادث الطريق

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - اثبتت دراسة فرنسية ان النساء
اقل تسببا في حوادث الطرق رغم التمييز العنصري الذي يمارس ضدهن في
هذا الاطار .
و تؤكد الدراسة المنشورة في المجلة الفرنسية اوتو بلاس انه مقارنة
بقيادة الرجال فان المرأة اكثر تجنبا للحوادث و لذلك اصبحت شريكا
ممتازا لشركات التامين لانهن لا تخطئن بحجم اخطاء الرجال لذلك فهن
تتمتعن بنسب تامينية تفضيلية .
و لكن منذ عام 2021 الغت محكمة العدل الاوروبية تلك الميزة بالنسبة
للنساء و منحتها للرجال رغم قيادة المرأة التي تتميز بالحرص
الشديد.
و تشير الاحصائية الي ان 44 في المائة من حوادث السيدات لا تزيد عن
الاحتكاكات البسيطة و 23 في المائة فقط منهن تتعرضن لاصابات فادحة
و 34 في المائة تتعرض السيارة لخسائر ضخمة .
و في حالة المقارنة نجد ان نسبة الوفيات بالنسبة للحوادث النسائية
تقل بنسبة 50 في المائة اقل من الرجال بمعني انه بالنسبة لحوادث
السيدات يصل القتلي اي 10 و 1000 اصابة جسدية بينما في الرجال تصل
حوادث الدهس الي 19 قتيل.
و يجب ايضا اخد تناول المشروبات الكحلية في الاعتبار حيث اشارت
التحاليل الي ان 5 بالمائة فقط من السيدات تعدين النسب المسموح بها
بينما بالنسبة للرجال فقد تعدي 11 بالمائة النسب المقررة.