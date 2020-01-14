دراسة: النساء الاقل تسببا في حوادث الطريق

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - اثبتت دراسة فرنسية ان النساء اقل تسببا في حوادث الطرق رغم التمييز العنصري الذي يمارس ضدهن في هذا الاطار .



و تؤكد الدراسة المنشورة في المجلة الفرنسية اوتو بلاس انه مقارنة بقيادة الرجال فان المرأة اكثر تجنبا للحوادث و لذلك اصبحت شريكا ممتازا لشركات التامين لانهن لا تخطئن بحجم اخطاء الرجال لذلك فهن تتمتعن بنسب تامينية تفضيلية .



و لكن منذ عام 2021 الغت محكمة العدل الاوروبية تلك الميزة بالنسبة للنساء و منحتها للرجال رغم قيادة المرأة التي تتميز بالحرص الشديد.



و تشير الاحصائية الي ان 44 في المائة من حوادث السيدات لا تزيد عن الاحتكاكات البسيطة و 23 في المائة فقط منهن تتعرضن لاصابات فادحة و 34 في المائة تتعرض السيارة لخسائر ضخمة .



و في حالة المقارنة نجد ان نسبة الوفيات بالنسبة للحوادث النسائية تقل بنسبة 50 في المائة اقل من الرجال بمعني انه بالنسبة لحوادث السيدات يصل القتلي اي 10 و 1000 اصابة جسدية بينما في الرجال تصل حوادث الدهس الي 19 قتيل.



و يجب ايضا اخد تناول المشروبات الكحلية في الاعتبار حيث اشارت التحاليل الي ان 5 بالمائة فقط من السيدات تعدين النسب المسموح بها بينما بالنسبة للرجال فقد تعدي 11 بالمائة النسب المقررة.



