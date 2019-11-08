فيرونا:عروض الخيول تستمر حتي 10 نوفمبر

انسامد - 8 نوفمبر - تشرين ثان - وقال ماركو دي باولو رئيس اتحاد الفروسية الإيطالي، خلال استعراض دراسة مقدمة من مركز الدراسات الرياضية، بالتعاون مع كلية دراسات الأعمال بجامعة لويس، إن سباقات الخيول من أهم الأحداث، حيث يشاهد الحضور الخيول في جميع حالاتها، ويتاح لهم فرصة الاستمتاع بمشاهدة حدث رياضي على مستوى عالمي، خاصة فقرة قفز الحواجز على المضمار الإيطالي، الذي تجري عليه مسابقات كأس العالم.



واشار الي انه من المقرر أن تستمر فعاليات العروض هذا العام حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.



وأشار إلي أن هذه العروض ذات أهمية عالية جدا للقطاع الاقتصادي، حيث وصل إجمالي حجم الأعمال إلى 5 مليارات يور.



من المقرر أن تستمر فعاليات العروض هذا العام حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.



ويعتبر عالم الخيول في إيطاليا قطاعا مهما على المستوى الاقتصادي، حيث وصل حجم الأعمال به إلى 5 مليارات يورو، وظهر هذا المجال للمرة الأولى منذ 121 عاما، وتحديدا منذ بدء عرض الخيول والسباقات سنويا في فيرونا في عام 1898.



