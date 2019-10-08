معرض هياكل سيارات في كنيسة سان كارلو

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين اول - يقيم نادي السيارات التاريخية الايطالية معرضا للجمهور في الفترة من 10 الي 20 اكتوبر الحالي تحت عنوان التزاوج بين الفن الحديث و نحاتي الحركة..في كنيسة سان كارلو في مدينة مودين .



يضم المعرض نماذج لثمان موديلات لسيارات تاريخية تعتبر في الواقع الاساس الذي قامت عليه هذه الصناعة و هي فيراري جي تي او لسنة 1961 و جي تي او 1962 و فيات 500 العالمية و 250 جي تي نيمبو سبايدر و ميزيراتي 151/3 و الكوبرا دايتونا.



و يتيح المعرض لزواره امكانية اكتشاف هذه السيارات الموقعة بواسطة مبدعيها و الهياكل مصنوعة من الالومنيوم .



الموديلات التي تمثل ، في الواقع ، ثمانية نجوم مصنوعة يدويا كلها علي غرار ما قدمه نحاتو عصر النهضة بواسطة مجموعة من المطارق مصنوعة من جذوع الأشجار ، وكيس من الرمال ، وزوج من المقصات وسطح عمل من الحديد.



أدت التنمية الصناعية وظهور المواد المركبة في سبعينيات القرن العشرين إلى انخفاض هذا النشاط وتسببت في اختفاء معظم الحرفيين .



الأعمال المعروضة في مودرن ارت تحمل توقيع من قبل فرناندو باكاريني وجيانكارلو غيرا وأفرو جيبيليني وأورييلو ليوناردي.

