فينيسيا تنتخب ملكة جمالها في "فورتي مارغيرا"

أنسامد - 14 أغسطس /آب - تعقد مسابقة ملكة جمال Miss Italia في منطقة Forte Marghera فورتي مارغيرا في 18 أغسطس في فينيسا - وهو موقع ساحر داخلي يعد جزءا من مشهد ليالي البندقية - لانتخاب ملكة الجمال التي ستشارك في النهائيات المقررة في Jesolo في 6 سبتمبر.



قبل الحدث الرئيسي في فورتي مارغيرا - قلب المشهد الثقافي المحلي ومركز رئيسي في فصل الصيف لمنطقة البندقية بأكملها - سيحل المشاركون البالغ عددهم 185 مشاركا ضيوفا على متحف M9 في ميستري لتجربة الثقافة المعاصرة والوسائط المتعددة.



سيزور المرشحون أكبر متحف للوسائط المتعددة في تاريخ القرن العشرين في إيطاليا.



ستتبع الجولة المصحوبة بمرشدين ، اختبار تفاعلي على المتحف ، والذي سيكون جزءا من الاختيار للفوز بلقب ملكة جمال فينيسيا- M9 ، التي تمنحها لجنة التحكيم بما في ذلك ممثل المتحف.



تمثل مسابقة "Miss Venezia M9" شراكة ملموسة بين المسابقة والمدينة المعترف بها في جميع أنحاء العالم كرمز فريد للجمال.



يمكن للنساء من سن 18 إلى 30 الذين ولدوا أو يقيمون في مدينة البندقية الحضرية أن ينافسوا لتمثيل مدينة البندقية.سيتم قبول الفائز في النهائي الوطني "ملكة جمال إيطاليا 2019".



