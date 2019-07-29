إيطاليا:اتحاد الكنائس الإنجيلية يطلق مشروعا لانقاذ المهاجرين

أنسامد - 29 يوليو/ تموز - أطلق اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا برنامج "أمل المتوسط" لانقاذ اللاجئين والمهاجرين الذين يغادرون ليبيا، حيث يهدف هذا المشروع لانشاء طريق آمن يعد بمثابة ممر إنساني لانقاذ المهاجرين الذين يغادرون ليبيا، مع نظام تأشيرات لنقل 50000 شخص إلى أوروبا.



وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة موسعة تسمى "المسار الصحيح"، والتي روجت لها منظمة "أوبن آرمز" ومنظمة "سي ووتش" غير الحكوميتان. وتم اطلاق تلك المبادرة يوم الجمعة في فينوس، في وادي سوزا في بيدمونت.



قال فرانشيسكو بيوبيتشي مسؤول برنامج "أمل المتوسط": إنه ليس مجرد شعار، نحن قادرون على القيام بذلك، مضيفا : لقد أثبتنا ذلك في لبنان، حيث استفاد من أنشطتنا 2000 لاجئ سوري.



قال منظمو الحملة إن الهدف من مبادرة "المسار الصحيح" هو رفع وعي الرأي العام وخلق تكاتف مع المجتمعات وتقديم مقترحات بشأن مواضيع مختلفة.



وقال بيوبيتشي إن النقاش لا يمكن أن يركز فقط على أبعاد عمليات الإنقاذ في البحر، والتي لا تزال مهمة. المزيد من البراغماتية ضرورية. النظام الذي أدخلته اتفاقية دبلن لا يعمل. يجب أن يكون هناك إعادة توطين من خلال الحكومات الراغبة في ذلك. ولكن من الضروري التأكد من عدم اضطرار المهاجرين للسفر عبر البحر المتوسط.



