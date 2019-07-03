اوبرا روما تفتتح موسمها الصيفي مع اوبرا عايدة لفيردي

انسامد - 3 يوليو - تموز - تفتتح اوبرا روما موسمها الصيفي يوم 4 يوليو بعرض لاوبرا عايدة من اخراج دنيس كريف الذي يتعامل معها كدراما انسانية مستبعدا الحيوانات التي كانت تستخدم في العرض خاصة الافيال و الجمال .



و قد قام كريف بتصميم الديكور و الازياء و الاضواء حيث سيتم عرضها في المكان التقليدي للموسم الصيفي للاوبرا في حمامات كاراكالا.



ويقول المخرج ان عرض اوبرا فيردي في هذا الاثر التاريخي يعتبره كابوسا لا اتمناه لاحد للصعوبة الشديدة في التعامل مع المكان...و اكد ان اوبرا عايدة تتضمن مشاهد اكثر حميمية و دقة من المشاهد الجمعية الضخمة لذلك حاولت تجنب افساد اللحظات العميقة التي تتضمن مشاهد انسانية و صراعات نفسية حادة .



و من جهته قال مدير أوبرا روما كارلو فورتيس ان عايدة لم تعرض منذ 8 سنوات في هذا المكان على الرغم من أنه المكان "الأكثر رمزية هو حمامات كاراكالا" وبالتالي لطالما انتظر الجمهور عودتها اليه.



و قال ان الاوركسترا ستكون بقيادة جوردي بيرناسير الذي بدا مسيرته منذ عامين بقيادة اوركسترا كارمن.



و يقول بيرناسير ان اوبرا عايدة صعبة جدا من الناحية الموسيقية لان كل ادوارها مركبة فهي خليط من الطاقة و التوتر .



يستمر الموسم الصيفي لاوبرا روما في حمامات كاراكالا حتي 8 اغسطس يقدم خلالها 36 حفلة منها 10 حفلات لاوبرا عايدة بالاضافة الي اوبرا لاترافياتا و باليه روميو و جولييت و اعمال اخري.



