ليبيا: ايطاليا تؤكد ضرورة الممرات الانسانية لانقاذ المهاجرين

انسامد - 23 مايو / ايار - شددت نائبة وزير الخارجية الإيطالية إيمانويلا ديل رى على ضرورة إقامة ممرات انسانية في إطار التعاون والتضامن الأوروبي لانقاذ حوالي 5000 مهاجر متواجدون حاليا في مراكز الاحتجاز الليبية، بعضها يقع بالقرب من مناطق النزاع.



جاءت تصريحات إيمانويلا ديل رى اليوم الخميس خلال رئاستها للاجتماع السنوي الثالث للجنة المشتركة للتعاون الإنمائي.



ووافقت اللجنة على مجموعة من المبادرات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 40 مليون يورو، منها 15 مليونا لأرصدة الدعم المخصصة لإثيوبيا ولبنان.



كما تمت الموافقة على مساهمات مالية لكوبا وإثيوبيا، فضلا عن تدخلات لصالح كينيا ومالي والسنغال والصومال والأردن والعراق ولبنان وكولومبيا وتمويل الاتحاد من أجل المتوسط.



وقدم نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة جنوب أوروبا، رولاند شيلينج، خلال الاجتماع عرضا حول وضع اللاجئين في ليبيا والساحل.



