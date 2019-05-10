انطلاق فعالية مناهضة للعنصرية في باليرمو

أنسامد - 10 مايو /ايار - انطلقت صباح اليوم الجمعة فعالية "البحر المتوسط ​​المناهض للعنصرية" في مدينة باليرمو الايطالية.



تم تنظيم هذا الحدث الرياضي والفني والثقافي لأول مرة في باليرمو في يونيو 2008، ثم امتد بعد ذلك إلى بقية مدن إيطاليا، مثل ميلانو وروما ونابولي.



يتم تنظيم هذا الحدث من جانب العديد من الجمعيات، ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة بين مختلف الفئات التي تعيش في المدينة.



يقول المنظمون: "الحديث في هذه اللحظة التاريخية عن بحر متوسط مختلف أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".



يتم طرح الانتفاضات والرغبة في التحرير القادمة من السواحل الجنوبية للبحر المتوسط ​​كمشكلة بين اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.



سيكون هناك تسع محطات في العديد من مناطق المدينة للمطالبة بمساحات لإعادة التأهيل والحماية، مثل المساحات الصغيرة للرياضات الشعبية والمساحات المهجورة التي يمكن استخدامها للرياضة. وتحاول الجمعيات والسكان لفت انتباه مجلس المدينة إلى هذه المساحات بحيث يمكن استخدامها من قبل الجمهور.



