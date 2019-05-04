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أسبوع الشباب الاوروبى ..لدعم الأنشطة الشبابية
خطة عمل المجتمع الأوروبى لانتقال الطلاب الجامعيين
    أنسامد - 4 مايو /ايار - يعقد أسبوع الشباب الاوروبى فى الفترة من 29 أبريل وحتى الخامس من شهر مايو الحالى ويضم فاعليات كثيرة فى جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

    يهدف أسبوع الشباب الاوروبى دعم وتشجيع الأنشطة التى تستهدف الفئة الشبابية من خلال الأحداث التى نظمت فى جميع البلدان المشاركة فى برنامج أوراموس ( خطة عمل المجتمع الأوروبى لانتقال الطلاب الجامعيين).

    تشهد مدينة بروكسل الأحداث الرئيسية لهذه الاحتفالية كونها مقر الاتحاد الأوروبى، بينما يتم تنظيم مئات الأنشطة والأحداث فى كل دولة على حدة. ويكتسب أسبوع الشباب الاوروبى هذا العام أهمية خاصة نظرا لقرب انعقاد الانتخابات البرلمانية الأوروبية فى الفترة من 23 وحتى 26 من مايو الجارى.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    البط يتسابق في العمل الخيري في ميرانو

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