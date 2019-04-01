نائلة عايش ونضال المرأة الفلسطينية في إيطاليا

أنسامد في الاول من إبريل/نيسان - تصل المخرجة السينمائية جوليا باشا إلى إيطاليا في الأول من ابريل لبدء جولة لعرض فيلمها "نائلة والانتفاضة"، الذي يحكي قصة حياة نائلة عايش، زعيمة المقاومة الفلسطينية.



ويحكي الفيلم عن الحركة السلمية في فلسطين منذ الانتفاضة الأولى.



حيث لعبت نائلة عايش دورًا رئيسيًا في نضال الشعب الفلسطيني، وتعرضت للتعذيب والسجن عدة مرات، دون أن تتزعزع عزيمتها.



وتلقي جوليا باشا الضوء على حياة نائلة عايش باستخدام لقطات من أرشيف الانتفاضة وأفلام خاصة عن حياتها العائلية ورسوم متحركة تصف اللحظات غير الموثقة، كما تتحدث مجموعة من النساء الأخريات عن حياة نائلة.



سيتم عرض الفيلم في بولونيا في الأول من أبريل، وفي مودينا في 2 أبريل، وفي فينيسيا ميستري في 3 أبريل، وفي جنوة في 4 أبريل، وفي تيرانو في 6 أبريل، وفي ميلانو في 8 أبريل، وفي روما 9 أبريل.



ومن المقرر أن تحضر العرض نائلة عايش وزوجها جمال زقوت، أحد قادة المقاومة الشعبية الفلسطينية الذين تم سجنهم وترحيلهم خلال الانتفاضة الأولى.



كما ستحضر العرض أيضا النائبة السابقة لرئيس البرلمان الأوروبي لويزا مورغنتيني. وقالت مورغنتيني "أردنا إحضار هذا الفيلم إلى إيطاليا للتعريف بدور النساء الرائد في الانتفاضة الأولى".



يوثق الفيلم، من خلال القصة المأساوية وغير العادية لنائلة عايش، دور المرأة في الانتفاضة الأولى،بداء من دراستها وأنشطتها في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حتى سجنها وفقدان طفلها الأول. واصلت نائلة نشاطها، وأنشأت مع العديد من الجمعيات النسائية الأخرى مؤسسات موازية لتحدي سيطرة الجيش الإسرائيلي على الحياة الفلسطينية، مثل إقامة فصول دراسية تحت الأرض لتحل محل المدارس التي أغلقها الجيش، والعيادات الصحية التي يديرها المواطنون من أجل علاج أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات، و"انتصار الحدائق" لكسر الاعتماد على الزراعة الإسرائيلية.



