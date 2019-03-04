انطلاق مهرجان الأفلام الفرنكوفونية في روما (7-14 مارس )

أنسامد - 4 مارس /آذار - تفتتح الدورة العاشرة لمهرجان الأفلام الفرنكوفونية في روما (Francofilm) في 7 مارس الجاري.



سيكون فيلم الافتتاح هو "For a Happy Life"، من اخراج البلجيكيين Salima Glamine و Dimitri Linder.



وسوف يعرض خلال المهرجان الذي يستمر أسبوعا، 15 فيلما من 13 دولة، هي ألبانيا وأرمينيا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وساحل العاج وفرنسا ولوكسمبورغ ومالي والمغرب ورومانيا وسويسرا وتونس. ويقام المهرجان بمركز سانت لويس للثقافة الفرنسية بروما.



يتم عرض معظم الأفلام الـ 15 لأول مرة في إيطاليا. سيحضر العديد من الممثلين والمخرجين العرض، وسيتم عرض جميع الأفلام بالنسخة الأصلية مصحوبة بترجمة إيطالية.



سينتهي المهرجان في 14 مارس مع حفل توزيع الجوائز وعرض فيلم " La Promesse de l'Aube " للمخرج Eric Barbier، بعد أسبوع من عرضه في دور السينما الإيطالية.



جاءت فكرة تنظيم المهرجان من خلال مركز سانت لويس للثقافة الفرنسية بروما بالتعاون مع السفارات وبعثات العديد من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.



ويأتي المهرجان في إطار الاحتفال بالأيام الفرنكوفونية في إيطاليا في الفترة بين 1 و30 مارس، ويهدف إلى تعزيز الثقافة واللغة الفرنسية من خلال الأنشطة الفنية ومشاركة القيم الديمقراطية العالمية.



