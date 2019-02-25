العنصرية ضد المهاجرين تبرز مجددا في إيطاليا

(وزير الداخلية وزعيم الرابطة المناهض للمهاجرين ماتيو) سالفيني". وقالت "يجب علينا بناء الجسور وليس اغلاق الموانئ"، في إشارة إلى قرار سالفيني إغلاق الموانئ الإيطالية امام سفن إنقاذ المهاجرين.



وقالت أيضاً إن مرسوم سالفيني الامني الأخير ​​يضع الكثير من الناس في مصاعب اليوم.



ومن جانبه، رد سالفيني "أنا أحترم ما تشعر به الأم من الم ، أعانق ابنها وأدين جميع أشكال العنصرية".



واضاف انه ينبغي على السيدة أن تحترم مطالب الإيطاليين في الأمن وتطبيق القانون، منوها أن منع مهربي المهاجرين والمتواطئين معهم ، وتركيب كاميرات مراقبة وطرد المجرمين ليس عنصرية وانما ببساطة تطبيق للعدالة.



يوم الخميس، قال مسؤولو التعليم في منطقة أومبريا المركزية أنهم كانوا يبحثون في تقارير تفيد بأن مدرسا قام بترويع تلميذ أسمر البشرة، حيث طلب المعلم من الصبي الوقوف أمام نافذة وظهره إلى الفصل في مدرسة بالقرب من فولينيو وقال للأطفال الآخرين "انظروا كم هو قبيح".



ودافع المعلم عن موقفه، مشيرا إلى أن الامر كان جزءا من تجربة اجتماعية لمحاولة تفسير الهولوكوست.



وقالت أنتونيلا إيونتي ، مديرة مكتب المدرسة الإقليمي، لوكالة (ANSA) " أبلغنا بهذه الحالة، ونحقق في الامر".



ويوم الجمعة قال والد الطفل إنها حلقة من حلقات العنصرية ولم تكن تجربة اجتماعية.



وذكرت مصادر أن شقيقة الصبي أيضا تعرضت للسخرية في الفصل.



وقال والد الطفلين في تصريحات صحفية خارج المدرسة ، "أطفالي الاثنين يشعران بالسوء".



