النجم الايطالي سالفادور اسبوزيتو يزور امريكا

انسامد - 18 فبراير - شباط - لم يقل النجم الايطالي سالفادور اسبوزيتو كلمة واحدة حول الجزء الرابع من مسلسل جومورا الذي يعد احد ابطاله المعروفين حيث ستبث الحلقات بدءا من 29 مارس علي قناة سكاي الايطالية و علي نتفليكس في الولايات المتحدة الامريكية .



و قد وصل النجم الايطالي المشهور باسم جيني سافاستانو و هو اسمه في المسلسل الي نيويورك حيث اعد حفل استقبال كبير له لتقديم كتابه " لا اريد ان اصبح مديرا" و ستصدره دار النشر الامريكية ريزولي .. كمااستضافه صالون " كازا ايطاليانا زيريلي ماريمو " التابع لجامعة نيويورك للحديث عن مشواره الفني بعيدا عن دوره في مسلسل جومورا..



تحدث سالفاتور عن حلم طفولته و كيف اوصله اصراره الي شاشات التليفزيون و الي المجد..كما انه لم يخف رغبته في العمل في الولايات المتحدة الامريكية الي جوار كبار الفنانين و المخرجين و مشاهدة العجلة الامريكية الفنية و هي تدور ..



و قال النجم النابوليتاني لوكالة الانباء الايطالية " كنت ارغب في لعب بطولة فيلم حركة مع المشاركة في مسلسل مارفيل ..و اكد يمكنني المنافسة و لا اخشي اساطير السينما الهوليودية..



اكد سالفاتور انه يمكنه لعب كافة الادوار و اشار الي ان من اصعب الادوار التي يمكن ان تواجه الممثل هي الادوار التي يقوم فيها باضحاك الجمهور و لكنها من وجهة نظره حال نجاحها تظل تلازم الممثل اينما ذهب ..



و خلال جولته في الولايات المتحدة الامريكية زار سالفاتور لوس انجلوس حيث قابل ايلين بومبيو نجم جريز اناتومي ..



و يرجع نجاح زيارة النجم الايطالي الي الولايات المتحدة الي التعاون بين اليساندرو لوفينو الكاتب و الصحفي مع روزاريو بروتشينو و هو مقاول من نابولي بهدف مد جسور تعاون نموذجي بين نيويورك و نابولي.



