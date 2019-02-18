النجم الايطالي سالفادور اسبوزيتو يزور امريكا

انسامد - 18 فبراير - شباط - لم يقل النجم الايطالي سالفادور
اسبوزيتو كلمة واحدة حول الجزء الرابع من مسلسل جومورا الذي يعد
احد ابطاله المعروفين حيث ستبث الحلقات بدءا من 29 مارس علي قناة
سكاي الايطالية و علي نتفليكس في الولايات المتحدة الامريكية .
و قد وصل النجم الايطالي المشهور باسم جيني سافاستانو و هو اسمه في
المسلسل الي نيويورك حيث اعد حفل استقبال كبير له لتقديم كتابه "
لا اريد ان اصبح مديرا" و ستصدره دار النشر الامريكية ريزولي ..
كمااستضافه صالون " كازا ايطاليانا زيريلي ماريمو " التابع لجامعة
نيويورك للحديث عن مشواره الفني بعيدا عن دوره في مسلسل جومورا..
تحدث سالفاتور عن حلم طفولته و كيف اوصله اصراره الي شاشات
التليفزيون و الي المجد..كما انه لم يخف رغبته في العمل في
الولايات المتحدة الامريكية الي جوار كبار الفنانين و المخرجين و
مشاهدة العجلة الامريكية الفنية و هي تدور ..
و قال النجم النابوليتاني لوكالة الانباء الايطالية " كنت ارغب في
لعب بطولة فيلم حركة مع المشاركة في مسلسل مارفيل ..و اكد يمكنني
المنافسة و لا اخشي اساطير السينما الهوليودية..
اكد سالفاتور انه يمكنه لعب كافة الادوار و اشار الي ان من اصعب
الادوار التي يمكن ان تواجه الممثل هي الادوار التي يقوم فيها
باضحاك الجمهور و لكنها من وجهة نظره حال نجاحها تظل تلازم الممثل
اينما ذهب ..
و خلال جولته في الولايات المتحدة الامريكية زار سالفاتور لوس
انجلوس حيث قابل ايلين بومبيو نجم جريز اناتومي ..
و يرجع نجاح زيارة النجم الايطالي الي الولايات المتحدة الي
التعاون بين اليساندرو لوفينو الكاتب و الصحفي مع روزاريو بروتشينو
و هو مقاول من نابولي بهدف مد جسور تعاون نموذجي بين نيويورك و
نابولي.