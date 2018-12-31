السعودية:إقالة مديرالقناةالاولى ليثه حفل لماجدة الرومي

مصر:قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداثالطائفية
عودة أكثر من 1200 لاجئ إلى سوريا من لبنان والأردن
خلال الـ24 ساعة الماضية
انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة:جبهة التحرير الوطني تفوز
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
القوات الكردية تستولي علي معقل لداعش شرقي سوريا
تطورات خطيرة على الحدود الإسرائلية اللبنانية
احتجاجات السترات الصفراء في إسرائيل
أسبانيا:إحتفال بالعيد ال 40 للدستور داخل البرلمان في مدريد
احتجاجات في فرنسا ضد زيادة الضرائب على الوقود
رئيس الوزراء الإيطالى كونتى يلتقي في أبو ظبي بولي العهد