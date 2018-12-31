السعودية:إقالة مديرالقناةالاولى ليثه حفل لماجدة الرومي

أنسامد -31 ديسمبر/ كانون الأول - ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية أن هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة قررت إقالة مدير القناة السعودية الأولى، وذلك بعد بث حفل للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي.



وأوضحت الصحيفة أن داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون قرر إبعاد مدير القناة السعودية الأولى من منصبه بسبب "قيام القناة ببث فعالية لا تليق بها".



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم وقف بث الحفل قبل انتهائه.



يذكر أن الحفل جاء ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الذي يقام في بلدة العلا غربي السعودية.



