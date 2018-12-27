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مجتمع - هجرة و اندماج
الإفتاء:دعاوى المتشددين بوجوبمعاداة غير المسلمين تحريف للدين
    أنسامد - 27 ديسمبر / كانون الأول/ - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القول بأن العلاقة مع الآخر في دين الإسلام وشريعته قائمة على العداوة والصدام والكراهية والعنف والشدة والغلظة قول باطل بنصوص القرآن والسنة وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام .

    وأضافت دار الإفتاء - في فيديو "موشن جرافيك" جديد أصدرته وحدة الرسوم المتحركة التابعة لها، اليوم الخميس - أن أمة الإسلام تحمل الرحمة والمحبة للخلق جميعًا دون نظر لاختلاف في العقيدة أوالجنس واللون.

    وأوضح الفيديو أن دعاوى تيارات التشدد وجماعات الإرهاب وطوائف البغاة بوجوب معاداة غير المسلمين هو تحريف لمعاني ومبادئ القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ لأن الإسلام يحض على حسن التعامل والتعايش مع الخلق أجمعين، وينهى عن معاداة غير المعتدين.

    واختتمت الدار فيديو الرسوم المتحركة الجديد بأن ديننا لا يعرف العداوة ولا يحمل الكراهية ، وإنما يدعو إلى المحبة والرحمة للعالمين
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