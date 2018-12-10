المغرب تستضيف المؤتمر الحكومى الدولى للهجرة الآمنة

انسامد - 10 ديسمبر - كانون اول - ينعقد المؤتمر الحكومى الدولى لاعتماد الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية PDF document، فى مراكش، بالمغرب، على مدار يومى 10 و11 ديسمبر الجارى، وذلك حسب ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة على موقعها الرسمى.



ويعقد هذا المؤتمر تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة التى اعتمدت القرار 71/1 المؤرخ 19 سبتمبر 2016، بعنوان "إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين"، وإطلاق عملية مفاوضـات حكوميـة دوليـة تفضى إلى اعتماد اتفاق عالمى مـن أجـل الهجـرة الآمنـة والمنظمـة والنظاميـة فى مـؤتمر حكـومى دولى.



وقالت المنظمة الدولية: (تمت الإشارة إلى تفاصيل طرائق عقد المؤتمر فى القرار 71/280 (طرائـق المفاوضـات الحكوميـة الدوليـة بشـأن الاتفـاق العـالمى مـن أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية) المؤرخ 6 أبريل 2017 والقرار 72/244 والقرار المؤرخ 24 ديسمبر 2017، 72/L.67، والقرار المؤرخ 31 يوليه 2018.



فيما قال مركز الأمم المتحدة للإعلام، "بين كل 30 شخصا فى العالم هناك مهاجر واحد - ويستحق كل واحد من هؤلاء المهاجرين أن يعيش بكرامة وأمان، فى الأسبوع القادم ستجتمع الحكومات فى مؤتمر مراكش فى المغرب لاعتماد الاتفاق العالمى للهجرة".



