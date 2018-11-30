مصر: ماراثون للفتيات تحت شعار القضاء على العنف ضد المرأة

أنسامد 30 نوفمبر/ تشرين الثاني - انطلق اليوم الجمعة أول ماراثون للجرى للفتيات والسيدات للدعوة للقضاء على العنف ضد المرأة في حي مصر الجديدة، في العاصمة المصرية القاهرة.



ويتضمن الماراثون سباق لمسافة 8 كيلو مترات للفتيات والسيدات يتبعه سباق العائلات لمسافة 2 كم بمشاركة أفراد العائلة، وسيقام عقب السباق حفل موسيقي.



ينظم الماراثون المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة.



يأتي هذا السباق في إطار حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، ويهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء و الفتيات.



كانت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أوضحت أن الماراثون يهدف إلى توجيه رسالة إلى العالم أجمع والمجتمع المصري بضرورة الاتحاد سويا من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتأكيد على أن الدولة المصرية تدعم ذلك وفقا لما جاء في الدستور، إلى جانب تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة سباقات المارثون للسيدات.



