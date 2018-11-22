مؤتمر في الجزائر حول دور إفريقيا في مواجهة أزمة الهجرة

أنسامد 22 نوفمبر/ تشرين الثاني - أقيم في العاصمة الجزائرية على مدار ثلاثة أيام المؤتمر الدولي الثاني للمنظمات الإفريقية الاعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت شعار "إشراك إفريقيا في مواجهة أزمة الهجرة".



وتناول المؤتمر الاسباب الرئيسية التي ساهمت في ظهور الأزمات في القارة الأفريقية، مع التركيز هذا العام على ظاهرة الهجرة ومحاولة إيجاد الحلول باعتماد نهج جديد بمشاركة المجتمع المدني.



وشهد المؤتمر الذي اختتمت أعماله أمس الاربعاء محاضرات ومناقشات وورش عمل حول قضايا الهجرة، ومكافحة الفقر وتحرير المرأة في إفريقيا.



كما يهدف لقاء الجزائر - حسب المنظمين - إلى "تعزيز التبادل والتعاون الدولي بين البلدان الإفريقية وفي منطقة جنوب-جنوب", وكذلك صياغة توصيات من شأنها ضمان "استدامة اللوائح والسياسات واستراتيجيات التنمية".



