اوبرا مدريد تفتح ابوابها للفلامنكو

انسامد - 14 نوفمبر - تشرين الثاني - فتحت اوبرا مدريد أبوابها لتقديم موسيقي الفلامنكو ، و هي اتاحت بذلك مساحة جديدة و اضافية لهذا النوع من الموسيقى الإسبانية المعروفة. يستضيف صالون دي بيل باوبرا مدريد 18 عرضًا لأغاني الفلامنكو والرقصات في مهرجان فلامنكو رييال و الذي يقدم الاربعاء من كل اسبوع اعتبارا من الاربعاء 28 نوفمبر و حتي 17 يوليو 2019. يقول المدير الفني لتياترو بلازا دي اورينت والمدير الفني للمهرجان اوريليو سولانا والفنان انطونيو كاناليز ومدير تياترو رييال ايجناسيو جارسيا بيلينجرإنها "مبادرة رائدةو رائعة حيث ستعمل علي خلق مناخا حميميا بالاضافة الي تعزيز مساحة هذا النوع من الإنتاج الفني ، الذي يؤديه المطربون والراقصون المعروفون.



ستتيح هذه العروض الفرصة لتجربة المنتجات الإسبانية الاصلية كما ستساعد علي حدوث الاتقاء والتقارب لأولئك الذين يرغبون في التعرف عن قرب على النجوم في عالم الفلامنكو.



